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فن

بسبب الهاتف.. أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث سير

الخميس 21/مايو/2020 - 06:15 ص
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
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مصطفى كرم

أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر تعرضه لحادث بسيارته بسبب النظر في هاتفه أثناء القيادة وعدم الانتباه للطريق.


وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه على فيس بوك، "أرجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق انا خرشمت عربية بنت قاعده في عربيتها وعربيتي اتشلفطت بس الحمد لله جت سليمه انا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "قدر الله وما شاء فعل حمدالله على سلامتك وسلامتها  " و" حمدلله على سلامتك وربنا يعوض عليك" و" الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل ".


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وعلى صعيد آخر، يشارك الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "فلانتينو" وتجسد في رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فلانتينو التى يمتلكها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.


تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر


بسبب الهاتف.. أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث سير
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