الكتابة للزعيم حلم.. أيمن بهجت قمر: فكرة مسلسل فالنتينو كانت لدي منذ 3 سنوات.. فيديو

قال أيمن بهجت قمر، الكاتب والشاعر، إن علاقته بالزعيم عادل إمام قديمة ووثيقة، وأن الأخير كان صديقًا لوالده الكاتب الكبير "بهجت قمر"، وعائلته منذ الستينيات، متابعا "كان هناك علاقة صداقة كبيرة بينهما".
وأشار أيمن بهجت قمر، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، إلى أن الزعيم كان صديقا مقربا للوالد الراحل، وكان موجودا في البيت باستمرار، قائلًا "الزعيم أنا كبرت قدامه، وشالني وانا صغير"، لافتا إلي أنه مازال يتذكر وقوف الزعيم إلى جانبه لحظة وفاة الوالدة، وقيامه بأخذ العزاء.
وأضاف أنه نال شرف مشاركة الزعيم في عمله الأخير "فالنتينو"، معقبا أن "تجربة الكتابة للزعيم كانت حلما يراوده طوال الوقت في السنوات الماضية"، مشيرا إلي أنه كان يتمنى أن يقوم عادل إمام ببطولة فيلم "ابن القنصل" ولكن لم يحدث، لافتا إلي أن الفنان الراحل خالد صالح هو من قام بالبطولة وتشرف بذلك.
وأوضح أيمن بهجت قمر، أن رامي إمام نجل الزعيم كان يبحث عن فكرة عمل له، وعند علمي بالأمر لم أتردد ثانية وطرحت الفكرة التي كانت لدي منذ 3 سنوات وعملت على تطويرها لتناسب الزعيم.
وتابع "فور موافقة الزعيم علي العمل "مبقتش مصدق من الفرحة، وحسيت أني رجعت لسن صغير وكأني معملتش اي عمل قبل كده؛ لأني كنت عاوز أبقى جدير بالعمل معه".