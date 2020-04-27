الكتابة للزعيم حلم.. أيمن بهجت قمر: فكرة مسلسل فالنتينو كانت لدي منذ 3 سنوات.. فيديو

وأضاف أنه نال شرف مشاركة الزعيم في عمله الأخير " فالنتينو "، معقبا أن "تجربة الكتابة للزعيم كانت حلما يراوده طوال الوقت في السنوات الماضية"، مشيرا إلي أنه كان يتمنى أن يقوم عادل إمام ببطولة فيلم "ابن القنصل" ولكن لم يحدث، لافتا إلي أن الفنان الراحل خالد صالح هو من قام بالبطولة وتشرف بذلك.

وأوضح أيمن بهجت قمر، أن رامي إمام نجل الزعيم كان يبحث عن فكرة عمل له، وعند علمي بالأمر لم أتردد ثانية وطرحت الفكرة التي كانت لدي منذ 3 سنوات وعملت على تطويرها لتناسب الزعيم.







