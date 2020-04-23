كنت مرعوبا.. أيمن بهجت قمر: حلم حياتي تحقق بكتابة «فلانتينو» للزعيم عادل إمام ..شاهد

قال الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، إن كتابة عمل فني للفنان الكبير عادل أمام كان حلم حياته، وتمكن من تحقيقه.





وأضاف "قمر"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، "كنت بكافح بكل الطرق وعملت كل المحاولات، وعشت لحظات إحباط، لكن كنت مصمم أنى اكتب عمل للزعيم عادل إمام".





وأوضح أيمن بهجت قمر، قمت بتحضير فكرتين، ومن ثم عرضتها على المخرج رامى إمام، الذى وافق هو والزعيم عادل إمام على فكرة مسلسل فلانتينو، معقبا "كنت فى منتهى الرعب وانا بكتب للأستاذ عادل امام لأن حلم حياتي تحقق".





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وتابع "كنت بحضر تصوير مسلسل فلانتينو ووقت ما كان الاستاذ عادل إمام يصور اللى كاتبه كنت بهرب من المكان لأحسن فجأة يقفش عليا، لأن عادل أمام هو اللى ربانى من وانا صغير".





ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.





ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.