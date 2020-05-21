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توك شو

كشف أسرارا جديدة في شخصية الأسطورة.. أول ظهور للصديق المقرب من الشهيد أحمد منسي ..شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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عادل نصار

أطل المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، لأول مرة، على شاشة التلفزيون، في حوار خاص مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز".

 

وفي أثناء اللقاء، تحدث الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، عن ذكرياته مع الشهيد، مؤكدًا أنه شخصية مركبة جدًا وتتماز بأنها "السهل الممتنع"، مضيفًا "لو قعدت معاه لأول مرة هتحبه جدا.. حبينا بعض من أول نظرة".

 

وأشار الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، إلى أنه كان من أقرب أصدقاء الشهيد منسي، ومقرب له كثيرًا، مشيرًا إلى أن باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار، والمخرج بيتر ميمى، تحدثا إليه قبل تصوير أحداث المسلسل.

 

وأوضح أن "صناع مسلسل الاختيار وظفوا كل التفاصيل بشكل كبير، ومن قام بدوري جسد الشخصية بكل أبعادها". 


وتابع "صداقتنا امتدت إلى أكثر من 10 سنوات، وما عرض عن شخصية منسى لا يمثل سوى 40% فقط، وفضلت الاحتفاظ بصداقتنا، ولم أخرج للإعلام".


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