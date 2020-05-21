AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صديق الشهيد منسي: كان ينزف.. ويده تحركت وحضنت والده في القبر ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال المحامى رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسى، إن الشهيد البطل دفن جوار والده، مضيفًا "أحمد بعد استشهاده كان في المستشفى وكان نائما في غاية السكون والسكينة.. ومنسى كان ينزف حتى تم دفنه.. كان يوجد جرح قطعى أسفل الفروة.. وكسر في قاع الجمجمة ولا توجد أي إصابات أخرى".


وأضاف "بلط"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "منسى استشهد بشظية طلقة في رأسه وتسببت في جرح قطعى وكسر في قاع الجمجمة إنما باقى جسمه مكنتش فيه خربوشة".

وتابع "وإحنا بندفنه، إيده لم تنزلق وتحركت بشكل كامل وحضنت والده.. فالراجل بتاع المدفن انهار وسقط على الأرض من المشهد.. في تلك اللحظة قلت منسى صاحى.. منسى قصة تانية خالص".


وذكر أن منسى كان يثق فيه بشكل كبير، ويرى أنه "العين المدنية" في حياته، ويستمع له عن الحياة والواقع في مصر، مضيفًا أن تجربة ذهاب منسى إلى سيناء فى المرة الأولى كانت مؤلمة جدًا، حيث أخفى ذلك عن والديه.

وأشار إلى أنه كان على علاقة قوية بوائل كمال، ووالدته كانت تشجعه دائمًا على الشهادة، مستطردًا "قال لوالدته احتمال اطلع سيناء مكان شبراوى، وأنا خايف أموت فقالتله إيه يعنى؟ والدك لو عايش كان لطشك جوز قلام، واستشهد وائل بعد تلك الواقعة بـ 15 يومًا فقط".

وواصل: "والدة وائل كان قلبها محروق على منسى، وقالت له لو مجبتش حق منسى مين هيجيبه؟"، مستطردًا: "وائل قالى مش هموت ببلاش.. وعاوز ادفن مع منسى".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره في الاختيار.. نجل الشيخ سالم لافى: والدي اختار طريق صحبة الأبطال حتى نال الشهادة.. حوار

كشف أسرارا جديدة في شخصية الأسطورة.. أول ظهور للصديق المقرب من الشهيد أحمد منسي ..شاهد

ترشيحاتنا

بعد نشر الصور على فيس بوك.. مصدر أمني يكشف تفاصيل تعدي شخصين على مسعف بالقاهرة

صديق منسي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة عن الشهيد البطل

بسبب البطل الشهيد منسي.. نوبة بكاء لبسمة وهبة على الهواء

مجلس الوزراء: بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة كورونا

نصائح دار الإفتاء لعلاج السهو المتكرر في الصلاة

دخلت المستشفى وأطالب بحقي المادي.. أول تعليق لـ محيي إسماعيل بعد مقلب رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية: قطعة كحك واحدة تحتاج 20 دقيقة مشي سريع لحرق سعراتها

جمبسوت أسود.. شذى حسون تستعرض رشاقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

زحام بشوارع الشرقية قبل العيد.. والمحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية