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توك شو

منسي كان معجبا بـ خالد بن الوليد وكان يذاكر غزواته.. مواقف من حياة الشهيد

الخميس 21/مايو/2020 - 05:05 ص
منسي
منسي
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عادل نصار

كشف المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، عن تفاصيل جديدة في حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي.

 

وقال بلط، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة مقدم برنامج "كل يوم" المذاع عبر شاشة "أون إي" اليوم، الخميس، إن الشهيد أحمد منسي شخصية استثنائية، وكان يقرأ كثيرا وفي مجالات مختلفة، وكان يحارب بالفكر والعلم، متابعا أنه "كان يدرس كيف يفكر العدو".

 

وتابع أن "منسي كان معجبا بـ"خالد بن الوليد" وكان يذاكر غزواته جيدًا".

 

وأكد أنه "لو شوفتيه هو ماشي في الشارع مستحيل تقول أن ده يبقي رجال صعقة"، موجها رسالة للشهيد منسي، قائلا "أنت إنسان مش هتكرر في حياة أي حد".

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