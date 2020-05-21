شاهد.. انهيار سدين في ولاية ميشيجان الأمريكية.. والسلطات تجلي الآلاف

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة توثق لحظة انهيار سدين نتيجة

غزيرة بولاية ميشيجان على مدار الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف من السكان.