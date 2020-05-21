شاهد.. انهيار سدين في ولاية ميشيجان الأمريكية.. والسلطات تجلي الآلاف

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة توثق لحظة انهيار سدين نتيجة هطول أمطار غزيرة بولاية ميشيجان على مدار الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف من السكان.
وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فقد حذرت السلطات من أن أجزاء من بلدة ميدلاند التي تبعد عن مدينة ديترويت بمسافة 209 كيلومترات قد تكون غمرت بالمياه بعمق 9 أقدام.
وأعلنت حاكمة الولاية جريتشن ويتمر حالة الطوارئ العامة في مقاطعة ميدلاند وسط الولاية، مشيرةً إلى أنها أصدرت توجيهات إلى عدد من الشركات لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الفيضان.
وقالت ويتمر في مؤتمر صحفي إن بلدة ميدلاند التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة قد تشهد مستويات فيضان تاريخية، إذا لم تتم مواجهة الفيضان في أسرع وقت.