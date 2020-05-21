نجوم أفريقيا يهنئون الأهلي بذكرى التتويج بلقب نادي القرن ..فيديو

وقال "ليكنز"، في تصريحات متلفزة على فضائية "الأهلي"، "كل التهنئة لكل جماهير ولاعبي ومجلس إدارة الأحمر، بمناسبة مرور 20 سنة على تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي،

هو أمر رائع، استمتعوا بهذه اللحظات التاريخية والليلة العظيمة ولكم أن تفخروا بذلك".