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رياضة

نجوم أفريقيا يهنئون الأهلي بذكرى التتويج بلقب نادي القرن ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 04:48 ص
جائزة نادي القرن
جائزة نادي القرن الافريقي
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محمد رشاد
حرص كل من "جورج ليكنز"، المدير الفني السابق لمنتخب تونس والجزائر وبلجيكا، و"باتريك سوفو"، نجم الكاميرون السابق، و"إبراهيما سونكو"، نجم منتخب السنغال السابق، و"نيكولا ديبوي"، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، "وينفريد شايفر"، مدرب منتخب الكاميرون بطل أفريقيا 2002، على تهنئة الأهلي في ذكرى التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي.




وأقامت قناة النادي الأهلي أمس، الأربعاء، احتفالية لإحياء ذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن في أفريقيا قبل 20 عامًا.

وقال "ليكنز"، في تصريحات متلفزة على فضائية "الأهلي"، "كل التهنئة لكل جماهير ولاعبي ومجلس إدارة الأحمر، بمناسبة مرور 20 سنة على تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي، هو أمر رائع، استمتعوا بهذه اللحظات التاريخية والليلة العظيمة ولكم أن تفخروا بذلك".

وتحدث "سوفو"، عبر قناة "الأهلي"، قائلًا "أتوجه بكل التهنئة للنادي الأهلي في ذكرى مرور 20 سنة على تتويجه بلقب نادي القرن في إفريقيا، ابقوا أقوياء واستمعتوا بليلتكم".

وأردف "إبراهيما سونكو"، "اتحدث اليوم لأشكر النادي الأهلي على حسن تمثيل كرة القدم الإفريقية أمام العالم".

وأضاف "ثاني أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات الكبري خلف ريال مدريد، وتخطى برشلونة وأنا كأفريقي أعرف قيمة هذا الإنجاز ولذلك أشكر النادي الأهلي، وأهنئكم بالذكرى السنوية لتتويجكم بلقب نادي القرن الإفريقي، يا له من إنجاز، إنها ليلتكم".

وتابع نيكولا ديبوي "فخور بمشاركتي معكم اليوم في هذا الاحتفال، بمرور 20 سنة على تتويج الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا، وأوجه كل التحية لكل من يعمل وكل من شارك في بناء هذا الكيان العظيم، فخور بمشاركتكم هذا الاحتفال ولكم كل التحية".

وأتم وينفريد "الأهلي المصري يا له من اسم، أود أن أهنئكم بمرور 20 سنة على التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي، الأهلي اسم كبير وفريق ونادي كبير، ليس فقط في إفريقيا أو المنطقة العربية، ولكن على مستوى العالم الجميع يعرفه، أود أن أهنئكم وأتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

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