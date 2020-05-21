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رياضة

بيومي فؤاد: النادي الأهلي رقم 1 في أفريقيا بلا منازع

الخميس 21/مايو/2020 - 07:13 ص
الفنان بيومي فؤاد
الفنان بيومي فؤاد
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محمد رشاد
عبر الفنان بيومي فؤاد ، عن سعادته الكبرى بالاحتفال بالذكرى العشرين لمنح النادي الأهلي لقب نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي.


واحتفلت قناة النادي الأهلي، ، بالذكرى السنوية العشرين لمنح النادي الأهلي لقب نادي القرن العشرين الإفريقي.

وقال بيومي في تصريحات لقناة النادي الأهلي:" كان يجب أن أثبت حضوري في تلك الأمسية، لقب نادي القرن منح جمهور الأهلي شرف كبير عظيم."

وأضاف:"نحن وراء النادي الأهلي طول العمر، الأهلي رقم 1 في أفريقيا، فريق كبير وعظيم، وأتمنى أن يستمر الأهلي في نجاحاته بإدارته العظيمة والناجحة."

وقدمت قناة الأهلي في سهرة ،أمس العديد من المفاجآت حيث طل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.
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