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فن

أخبار الفن.. علاقة دينا الشربيني بأولاد عمرو دياب.. ونقل محيي إسماعيل إلى المستشفى بسبب رامز جلال

الخميس 21/مايو/2020 - 08:02 ص
محيى اسماعيل فى برنامج
محيى اسماعيل فى برنامج رامز مجنون رسمى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

كشفت الفنانة دينا الشربينى عن سر عدم ظهورها مع الفنانة رامز جلال فى برنامجه "رامز مجنون رسمى" الذى يعرض حاليا على قناة mbc مصر. 

كشفت الفنانة دينا الشربينى عن سر اختيارها اسم "رقية" لشخصيتها فى مسلسل "لعبة النسيان"، مشيرة إلى أنه اسم والدة الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن الهضبة ليس له علاقة بهذا الأمر. 

كشف الفنان محيى اسماعيل عن تعرضه لأزمة صحية شديدة؛ بعد تصوير حلقته في مقلب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذى يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك فى أول تعليق ناري له. 

كتبت الفنانة البحرينية شيماء سبت، منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، انتقدت فيه الفنان رامز جلال بسبب حلقة الفنان محيي إسماعيل ببرنامج رامز مجنون رسمى.  

كشفت الفنانة جومانا مراد عن أكثر شخص تعرض للظلم منها في الفترة الماضية بسبب انشغالها بعملها وتحديدا تصوير دورها فى مسلسل "خيانة عهد". 

حصد مسلسل لعبة النسيان بعد عرض حلقته السابعة والعشرين ردود أفعال قوية من قِبل الجمهور على منصات السوشيال ميديا المختلفة ليتصدر ترند "تويتر" مساء أمس.
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