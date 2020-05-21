أخبار الفن.. علاقة دينا الشربيني بأولاد عمرو دياب.. ونقل محيي إسماعيل إلى المستشفى بسبب رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





كشفت الفنانة دينا الشربينى عن سر عدم ظهورها مع الفنانة رامز جلال فى برنامجه "رامز مجنون رسمى" الذى يعرض حاليا على قناة mbc مصر.

دينا الشربيني: اخترت اسم رقية على اسم والدة عمرو دياب وعلاقتي بأولاده جيدة ..شاهد كشفت الفنانة دينا الشربينى عن سر اختيارها اسم "رقية" لشخصيتها فى مسلسل "لعبة النسيان"، مشيرة إلى أنه اسم والدة الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن الهضبة ليس له علاقة بهذا الأمر.

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