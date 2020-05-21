نجم آرسنال يعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي





وقال سيبايوس لقناة " TVE"، إن "جميع لاعبي آرسنال خضعوا لفحوصات فيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية، وجاءت جميع النتائج سلبية".





وتابع سيبايوس: "الدوري الإنجليزي سيبدأ بعد مسابقة الدوري الإسباني بأسبوع، البريميرليج سيعود يوم 20 يونيو المقبل".





كانت الحكومة البريطانية منحت رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر موؤخرا، لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.





وشهدت الأيام الماضية عودة فرق الدوري الإنجليزي لتدريباتها، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

كشف داني سيبايوس، نجم فريق آرسنال، موعد عودة مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.