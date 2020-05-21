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رياضة

أمين صندوق الترسانة: مد فترة اللجنة الخماسية عامًا يحل الاشتباك بين الفيفا والأوليمبية

الخميس 21/مايو/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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يسرى غازى - عبد الله هشام
تحدث صلاح عبدالفتاح، أمين صندوق نادى الترسانة وجمعية اللاعبين المحترفين، عن وجهة نظره بشأن مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام. 

كان وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف يونيو المقبل.  

وقال صلاح عبدالفتاح لـ"صدى البلد"، إن الحل الأمثل من أجل فض الاشتباك الدائر بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن شكل انتخابات الجبلاية القادمة وفقا للائحة النظام الأساسي أو القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ يتمثل فى مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

أضاف.. الحل يكمن في مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام آخر على أن يتم إجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة الأوليمبية، وعقبها إجراء انتخابات مجلس ادارة الجبلاية لمدة 4 أعوام.

ولفت إلى أنه من غير المقبول دخول أي مرشح في انتخابات لمدة عام فقط لن يستطيع خلاله ممارسة دوره فى إدارة ملفات الرياضة وشؤون الأندية. 
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