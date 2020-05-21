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مرأة

4 أسباب غير متوقعة للقولون العصبي

الخميس 21/مايو/2020 - 11:08 ص
القولون
القولون
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آلاء حسن
القولون هو عضو في جسم الانسان ويصاب بأمراض مختلفة منها : (تقلصات / التهابات / تقرحات / أورام ..وغير ذلك ) وأشهر حالة هي ما تسمى القولون العصبي.


وقالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن ‏القولون العصبي سببه الدقيق غير معروف لكن النظريات تربط أسبابه بنوعية الغذاء والتوتر النفسي ويحدث أحيانًا بعد النزلات المعوية.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن ‏أهم أعراض القولون العصبي :

- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر

- انتفاخ بالبطن وغازات(أصوات البطن)

- امساك وإسهال

- مخاط في البراز

- قد يصاب مريض القولون العصبي بمرض اخر بالجهاز الهضمي في نفس الوقت مثل (ارتجاع المريء / او المعدة العصبيه / او غيرها ). 
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