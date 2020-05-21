4 أسباب غير متوقعة للقولون العصبي

القولون هو عضو في جسم الانسان ويصاب بأمراض مختلفة منها : (تقلصات / التهابات / تقرحات / أورام ..وغير ذلك ) وأشهر حالة هي ما تسمى القولون العصبي.
وقالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن القولون العصبي سببه الدقيق غير معروف لكن النظريات تربط أسبابه بنوعية الغذاء والتوتر النفسي ويحدث أحيانًا بعد النزلات المعوية.
وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن أهم أعراض القولون العصبي :
- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر
- انتفاخ بالبطن وغازات(أصوات البطن)
- امساك وإسهال
- مخاط في البراز
- قد يصاب مريض القولون العصبي بمرض اخر بالجهاز الهضمي في نفس الوقت مثل (ارتجاع المريء / او المعدة العصبيه / او غيرها ).
وقالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن القولون العصبي سببه الدقيق غير معروف لكن النظريات تربط أسبابه بنوعية الغذاء والتوتر النفسي ويحدث أحيانًا بعد النزلات المعوية.
وكشفت استشاري التغذية العلاجية عن أهم أعراض القولون العصبي :
- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر
- انتفاخ بالبطن وغازات(أصوات البطن)
- امساك وإسهال
- مخاط في البراز
- قد يصاب مريض القولون العصبي بمرض اخر بالجهاز الهضمي في نفس الوقت مثل (ارتجاع المريء / او المعدة العصبيه / او غيرها ).