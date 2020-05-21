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مرأة

لن تتوقعها.. 8 أسباب لـ رائحة الفم الكريهة

الخميس 21/مايو/2020 - 02:15 م
رائحة الفم
رائحة الفم
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آلاء حسن
يعاني الكثير من الأفراد من مشكلة رائحة الفم الكريهة نتيجة العديد من العوامل، منها بقايا الطعام العالقة في الفم نتيجة عدم الاهتمام بغسل الأسنان يوميا وعلى التوالي بفرشاة ناعمة لعدم حدوث التهاب اللثة.

ووفقا لموقع boldsky، هناك العديد من الأشياء التي تسبب رائحة الفم الكريهة منها: 

اقرأ أيضا:
- عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة وبقاء الطعام العالق بها 
- التدخين المستمر 
- عدم استخدام الخيط في تنظيف الأسنان 
- وجود أمراض اللثة 
- جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب 
- تسوس الأسنان والالتهابات الفطرية داخل الفم
- التنفس المستمر عبر الفم
- التهابات الجيوب الأنفية المزمنة
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