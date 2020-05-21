لن تتوقعها.. 8 أسباب لـ رائحة الفم الكريهة



يعاني الكثير من الأفراد من مشكلة رائحة الفم الكريهة نتيجة العديد من العوامل، منها بقايا الطعام العالقة في الفم نتيجة عدم الاهتمام بغسل الأسنان يوميا وعلى التوالي بفرشاة ناعمة لعدم حدوث التهاب اللثة.





ووفقا لموقع boldsky، هناك العديد من الأشياء التي تسبب رائحة الفم الكريهة منها:





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- عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة وبقاء الطعام العالق بها