هنساعد بلدنا.. موظفو الوطنية للتدريب يتبرعون بـ 20% من رواتبهم لـ تحيا مصر

التبرع بـ 20% من رواتبهم بما يقرب من 738 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة، وذلك إيمانًا من جميع العاملين بالأكاديمية بمسئوليتهم وواجبهم نحو الوطن.

يأتي ذلك بحسب بيان، اليوم، الخميس، في إطار مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب مع بداية أزمة فيروس كورونا.









ومبادرة "هنساعد بلدنا" أطلقتها الأكاديمية وشملت حملات توعية تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فتم نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامة والقفازات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير الأخرى وعدم التحية باليد أو التقبيل.





كما تم نشر رسائل شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض، وشملت المبادرة أيضًا قيام أعضاء برنامج "المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015" بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة المتضررين من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.





وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.