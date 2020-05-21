استعدادا لعودة التدريبات.. اتحاد الكرة يفرض إجراءً صارما على اللاعبين والمدربين

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن إجراء صارم تمسكت به اللجنة الطبية للجبلاية لدى أداء لاعبي فرق الدورى الممتاز التدريبات داخل الملاعب.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.
وقال إن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية إلزام المدربين واللاعبين إضافة الى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بارتداء كمامة قبل دخول المران.
يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية قال لـ "صدى البلد" إنه سيتم تطبيق النموذج الألماني الذي تم اتباعه فى تدريبات ومباريات الدوري الألماني (البوندسليجا)، من الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب.
وأضاف: "قبل خوض التدريبات للأندية بشكل عملى، سيتم إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز، تحت إشراف اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان الاطمئنان على سلامة لاعبي البطولة المحلية".
وتابع: "التدريبات بشكل جزئي تعني الجرعات التدريبية، ستكون بالتدريج ومنقسمين على حسب كل لعبة، مش كل الألعاب زي بعض، خاصة الألعاب الجماعية وأن الفريق الأساس سيؤدي مرانه مع المدير الفني في وقت، والفريق الاحتياطي مع المساعد في وقت آخر".