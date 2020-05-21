مفوضية الاتحاد الأفريقي: الحلول التكنولوجية تساعد على احتواء تداعيات كورونا

أكدت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة والمعلوماتية بـ الاتحاد الأفريقي أن التكنولوجيا الرقمية أسهمت بشكل فائق في التعامل مع التحديات الصحية والاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد لـ COVID-19 وذلك من خلال اتاحة حلول رقمية تسهم في تتبع سير فيروس كورونا المستجد ومنصات رقمية للتعليم والصحة والتحولات المالية الرقمية والتسوق عبر الانترنت وغير ذلك .





وقالت الدكتورة أماني أبوزيد: "أوضح فيروس كورونا المستجد جليا نقطة هامة للدول الإفريقية: وهي أننا بحاجة إلى الربط الرقمي فائق السرعة و بأسعار في متناول الكل وأرخص و يصل إلى كل أفريقية و أفريقي ، فذلك يسهم في اعداد القارة للتعامل مع "الواقع الجديد" القائم على الرقمنة و التعاملات من خلال الانترنت.





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جاء ذلك خلال الندوة عبر الانترنت التي دعت اليها وزارة التجارة الدولية البريطانية ومفوضية البنية التحتية والطاقة بـ الاتحاد الأفريقي حول الوسائل التي يمكن من خلالها للتكنولوجيا الرقمية دعم الجهود الأفريقية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الصحية و الاقتصادية في القارة.





وترأست الاجتماع المفوضة التجارية البريطانية لإفريقيا ، إيما واد سميث ، و بمشاركة مفوضة الاتحاد الأفريقي د. أماني أبوزيد ، وكبرى شركات الاتصالات و المعلوماتية البريطانية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية والأفريقية، و سعت الندوة الى التعرف على الفرص و التحديات في قارة إفريقيا و سبل دعم الشراكات مع شركات التكنولوجيا لدعم التعافي الاقتصادي.





وسلطت الدكتورة أماني أبوزيد الضوء على الحلول التقنية التي يمكن أن تعزز البنية التحتية الصحية القائمة. وأوضحت أن الحلول الرقمية الصحية Healthtech يمكن أن تقدم رعاية صحية فورية وسلسة للمرضى من خلال حلول ميسورة التكلفة مثل الصحة عن بعد والطب عن بعد ، مما يؤدي إلى الشمول الصحي كما سبق للقارة و أن خطت خطى واسعة في الشمول المالي باستخدام الرقمنة.





وأشارت مفوضة الاتحاد الأفريقي أيضًا إلى أن الأزمة الحالية تحمل طياتها فرصًا سانحة للتحول الرقمي في القارة في شتى القطاعات وفي زيادة التجارة البينية الأفريقية و ذلك بسبب الاعتماد المتزايد على الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت وكذلك امكانية استغلال سلاسل التوريد المحلية والقارية. وسلطت الضوء على أهمية الشراكات المبتكرة مع شركات التكنولوجيا و الأعمال لسد الفجوة الرقمية في أفريقيا وتعزيز الرقمنة والتجارة في القارة.





جدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي كانت قد بلورت استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (DTS) ، والتي تمت الموافقة عليها في فبراير 2020 من قبل رؤساء الدول والحكومات. و مؤخرا ، وضعت المفوضية خطة طوارئ رقمية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الوباء في إفريقيا ، وزيادة الجاهزية ودعم التعافي الاقتصادي بعد الوباء ، والتي وافق عليها وزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفارقة في وقت سابق في مايو 2020.