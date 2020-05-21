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اقتصاد

مصرفيون: 20 مليار دولار حجم الطلبات على سندات مصر الدولية في الأسواق العالمية اليوم

الخميس 21/مايو/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت مصادر مصرفية عن ان حجم الطلبات التي تقدمت بها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية لشراء السندات الدولية التي طرحتها مصر اليوم في الأسواق العالمية تجاوز 20 مليار دولار قبل إغلاق عملية الطرح.


وقالت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الآجال الزمنية لهذه السندات يتراوح بين 4 سنوات و 30 عاما، معتبرا أن إرتفاع التغطية إلى هذه المعدلات القياسية يعد تأكيدا للثقة في الاقتصاد المصري.

وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية اليوم أن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، في اختبار جديد لصلابة الإنتعاش الذي حققته منذ بداية برنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي والهيكلي وكذلك لاختبار شهية المخاطرة عالميا حيث تسعى الدول لتمويل استجابتها المختلفة تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا" المستجد.

واوضحت أن مصر اختارت بنوك "بي إن بي.باريبا" و"سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية البيع.

وتسعى مصر لكسب ثقة سوق السندات العالمي بعد دفعة ثقة أخرى من صندوق النقد الدولي الذي وافق الاسبوع الماضي على حصول مصر على 2.772 مليار دولارأمريكي بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نشأت عن "كوفيد-19".

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس": "من المرجح أن تتحرك الحكومة بشكل استباقي لزيادة أموال التحوط المؤقتة في ظل حالة عالمية غير مستقرة".
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