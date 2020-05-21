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رياضة

مصطفى محمد يغلق ملف الاحتراف

الخميس 21/مايو/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الاعب أغلق ملف الاحتراف خلال الفترة الحالية.

واكد المصدر، أن مهاجم نادي الزمالك يتدرب بكل جدية خلال الوقت الحالي و تواجده في المنزل.

يأتي هذا  تحسبا لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة واستانف الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن اللاعب قرر غلق ملف الاحتراف لفترة مؤقتة، من أجل بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وأشار أن مصطفي محمد يقع كل تركيزه حاليا للحصول على اللقب مع الفريق الأبيض في المقام الأول، وبعدها سوف ينظر على العروض الخارجية.
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