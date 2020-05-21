إيران تعلن فتح المزارات الدينية بعد عيد الفطر المبارك

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس عن إعادة فتح المزارات الدينية في البلاد، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك مع مراعاة بروتوكولات الوقاية خلال الزيارة.





وصرح روحاني، أثناء لقاء لجنة مكافحة فيروس كورونا ، اليوم بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض في معظم البلاد.





وتابع: "نظرا لإمكانية تعرضنا لموجة أخرى من الفيروس في الخريف المقبل حسب بعض الدراسات والتقارير العلمية، فإنه لا بد من مواصلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى ذلك الحين"، وفق ما نقلته سومرية نيوز العراقية.





وأعلنت وزارة الصحة في إيران تسجيل 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 129341.





كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.