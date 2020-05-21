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مرأة

8 فوائد لـ اليانسون

الخميس 21/مايو/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فوائد اليانسون الصحية للجسم.



1 يفيد شراب اليانسون في تنشيط عمل الجهاز الهضمي وتحسين أدائه؛ فهو طارد لغازات البطن ومعالج للانتفاخ عند الكبار والرضّع أيضًا، كما يليّن الأمعاء ويمنع الإمساك، ويفتح الشهية، ويسكّن المغص والتشنجات في البطن، ويعالج عسر الهضم والحرقة في المعدة، ويمنع التهابات القولون، كما يعالج القيء والإسهال.

2 يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية لدى الإناث، ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي، كما يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.

3 يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية، ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي، كما يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.

4يهدّئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء العام، لذا يوصف لعلاج التشنّجات العصبيّة ومشاكل القلق والتوتر، كما أنه يفيد في حل مشكلة الأرق المزمن وقلة النوم خلال الليل.

5 يساعد على تخفيف آلام الصداع العادي والنصفي "الشقيقة".

6 يحتوي اليانسون على مواد مضادّة للالتهابات والبكتيريا والطفيليات والجراثيم، وهو مطهّر عام للجسم يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض وتطرد السموم خارج الجسم.

7 يحسّن أداء الجهاز التنفسي، ويطرد البلغم من الحلق ويلطف الشعب الهوائية ويعالج التهابات واحتقانات الصدر والبلعوم، كما يطهّر الفم ويقتل البكتيريا فيه، وله تأثير فعّال في علاج الربو الشعبي والتهاب الجيوب الأنفيّة والإنفلونزا والزكام. 


8 يعالج الضعف الجنسي ويزيد الرغبة الجنسية وشهوة الجماع لدى الرجل والمرأة.
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