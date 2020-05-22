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برلمان

طلب إحاطة بشأن خسائر شركة مصر للألومنيوم أكثر من مليار جنيه سنويا

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن خسائر شركة مصر للألومنيوم والتى تعدت مليار جنيه سنويا.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع ان تزداد خسائر شركة مصر للألومنيوم بشكل أكبر العام المقبل ، مؤكدا انه طالب بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسؤالهم عن أسباب خسائر الشركة وماهى الحلول التى سيقدمونها للتغلب على هذه الخسائر.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا. 

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة. 

وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.
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