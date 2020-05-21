السيرة الذاتية لرئيس التمثيل التجاري المصري الوزير المفوض أحمد مغاوري دياب

يستعرض صدى البلد السيرة الذاتية لرئيس التمثيل التجاري المصري الوزير المفوض الدكتور أحمد مغاوري دياب.





تولي الدكتور أحمد مغاوري العديد من المناصب خلال الفترة الماضية منها:





ملحق تجاري - إدارة الاتحاد الأوروبي - التمثيل التجاري ١٩٩٧ - ١٩٩٨





ملحق تجاري - إدارة المنظمات الاقتصادية الدولية - التمثيل التجاري ١٩٩٨ - ٢٠٠٠





ملحق تجاري في البعثة الدائمة لمصر في جنيف من عام ٢٠٠٠ حتي ٢٠٠٥





شغل منصب سكرتير ثالث تجاري ثم سكرتير ثاني تجاري - عضوا بالمكتب الفني بالتمثيل التجاري من ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠٠٨





ثم سكرتير ثاني تجاري ثم سكرتير اول تجاري 'نائب القنصل التجاري' - المكتب التجاري في نيويورك من عام ٢٠٠٨ حتي ٢٠١٢





وسكرتير اول تجاري نائب مدير المكتب الفني التمثيل التجاري من عام ٢٠١٢حتي عام ٢٠١٣





سكرتير اول تجاري مدير المكتب الفني بالتمثيل التجاري من عام ٢٠١٣ حتي عام ٢٠١٤





وعمل مستشار تجاري 'قنصل تجاري' لمصر رئيس المكتب التجاري في مدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من عام ٢٠١٤ الي عام ٢٠١٨





ثم مستشار تجاري مدير الترويج للاستثمار والعلاقات العامة والإعلام بالتمثيل التجاري المصري منذ عام ٢٠١٨ - مايو ٢٠٢٠.





أما خبرات الدكتور أحمد مغاوري شحاتة فتمثلت في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والدبلوماسية التجارية والتنمية الشاملة والعلاقات الدولية الاقتصادية وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية والترويج للصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.





اما النشاط العلمي للوزير المفوض تجاري الدكتور أحمد مغاوري شحاتة فيتمثل في المساهمة في وضع مؤلفات عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأثرها علي مصر.



