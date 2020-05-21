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أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك

الخميس 21/مايو/2020 - 11:06 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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سامح سلام
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعيد الفطر المبارك. 

وجاء في نص البرقية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك.

وتابع البابا تواضروس قائلا، مصلين إلى الله أن يعينكم في جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وأن يحفظها من كل ما يحيق بها من شرور وأخطار. وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب.

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كان البابا تواضروس الثاني قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك أعاده الله على المصريين بخير.

وجاء في نص البرقية، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة  المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، وأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس.

وتابع، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".
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