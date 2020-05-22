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فن

أطفال يتفاعلون مع مسلسل الاختيار بارتداء تيشرتات مطبوعة بصور المنسى والشهداء

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
‎بعد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التى لاقت ‎تفاعلا كبيرا من كل الأعمار على وسائل التواصل الاجتماعى ولكن المفاجأة جاءت من تفاعل الأطفال مع المسلسل، حيث ارتدى عدد من الأطفال تيشرتات مطبوعا عليها صور شهداء أبطال ملحمة البرث خلال مشاهدتهم حلقة اليوم.

‎وظهر من خلال الصور الأطفال وهم يرفعون علامات النصر خلال مشاهدة أحداث المسلسل، فيما خلق تأثيرا كبيرا ليصيغ أذهانهم ويخلق لهم الفرصة للتعرف على الأبطال الحقيقين وقصصهم والبطولات التي يسطرونها للحفاظ على سيناء الغالية وحمايتها من التكفيريين والإرهابيين.

وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة.

حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل‪.
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