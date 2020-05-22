البابا تواضروس مهنئا وزير الأوقاف بعيد الفطر: وفقكم الله في نشر الوعي وثقافة السلام

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في برقيته لفضيلة وزير الأوقاف، "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك.
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وتابع قائلا، داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافة أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب و الإرهاب.
كان البابا تواضروس الثاني قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك اعاده الله على المصريين بخير.
كما بعث البابا تواضروس الثاني ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الفطر المبارك.