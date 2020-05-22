أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا من الموت.. تامر أمين يعلق على موعد انتهاء فيروس كورونا بمصر.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:











كشف الإعلامى تامر أمين، " لماذا قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بالحديث عن أزمة فيروس كورونا المستجد وليست وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد".





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الدكتور خالد قام بعمل التقديم والعرض والشرح لمواجهة فيروس كورونا لأنه هو يتحدث عن إحصائيات و أرقام و بحث العلمى وليست الحالة الصحية وعلاج".









قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك خبرا سارا وسيسعد الجميع، موضحًا أن فيروس كورونا سينتهى فى منتصف يوليو القادم.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن خبر اليوم به بشارة وخير، وخلال شهر ونصف ستنتهى الغمة وينتهى فيروس كورونا المستجد الذى يهدد جميع دول العالم".













قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك لقطة مميزة شاهدها اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع بشاير الخير 3.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الرئيس السيسي الإنسان قام بانقاذ مصور صحفى من الموت، مؤكدًا "السيسي مسك ايد مصور كان هيسقط من شباك".





















قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، إن القائمين على مسلسل الاختيار، أخبرونا أن حلقة اليوم ستكون قاسية، وتابعت "في المونتاج كان لديهم حزن شديد لذلك أصدروا بيانا يناشدون خلاله عائلات الشهداء بعدم متابعة حلقة اليوم".













وأضافت "منار سليم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أسر الشهداء يريدون متابعة العمل لكى يعلموا الفخر الذى تركه الشهيد، والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على أرض، وتابعت: "على أد ما هيبكو على أد ما هيفتخروا بالشهداء..احنا عشنا الواقع وصابرين ولا نقول إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى".

















قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأرقام المسجلة بشأن فيروس كورونا غير حقيقية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أن تحصر عدد المصابين حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية، لأن جميع التوقعات بأعداد الإصابات تتغير وفقا للتغيرات اليومية.





وأضاف «عبد الغفار» خلال كلمته اليوم أن أي دولة تجري اختبارات بواقع 100 ألف اختبار في اليوم، موضحا أن الدول التي تشهد عدد إصابات كبير لا تستطيع حصر كل الأعداد، الحالات في مصر عندما يكون في زيادة يكون هناك توقعات قبلها، لذلك لا بد أن يكون هناك قوة في المنظومة الصحية لتحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي.

















روت منار زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، لحظات مشاهدة حلقة اليوم من مسلسل الاختيار والذي يحكي قصة استشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي.









وقالت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولي»، مساء اليوم الخميس، أنه: "عمري ماكنت أتخيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجي وصلابته وفوجئت بتفاصيل لم أكن أعرفها في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار".



