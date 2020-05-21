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توك شو

لماذا قدم وزير التعليم العالي بريزنتيشن أزمة كورونا وليست الصحة.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:11 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي و وزيرة الصحة
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البهي عمرو

كشف الإعلامى تامر أمين، " لماذا قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بالحديث عن أزمة فيروس كورونا المستجد وليست وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد".


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وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الدكتور خالد قام بعمل التقديم والعرض والشرح لمواجهة فيروس كورونا لأنه هو يتحدث عن إحصائيات و أرقام و بحث العلمى وليست الحالة الصحية وعلاج".


 وأشار تامر أمين، إلى أن: " الدكتورة هالة زايد كانت متواجدة فى مؤتمر اليوم ولكن هذا الشرح كان يتحدث عن البحث العالمى".


وأوضح تامر أمين، أن المنطق كان يقوم أن وزيرة الصحة كانت هى المسئولة عن الحديث ولكن من الجانب العلمى ما تم هو الصح، والدكتور خالد عبد الغفار قام بشرح كل شئ.


 ولفت تامر أمين أن، الجميع طوال اليوم يسال"  لماذا قدم وزير التعليم العالي بريزنتيشن أزمة كورونا في مصر وليست وزيرة الصحة".

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