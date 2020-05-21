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ربما نكون سجلنا 71 ألف إصابة.. وزير التعليم العالي: الأرقام المعلنة غير حقيقية.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 10:49 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأرقام المسجلة بشأن فيروس كورونا غير حقيقية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أن تحصر عدد المصابين حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية، لأن جميع التوقعات بأعداد الإصابات تتغير وفقا للتغيرات اليومية.

وأضاف «عبد الغفار» خلال كلمته اليوم  أن أي دولة تجري اختبارات بواقع 100 ألف اختبار في اليوم، موضحا أن الدول التي تشهد عدد إصابات كبير لا تستطيع حصر كل الأعداد، الحالات في مصر عندما يكون في زيادة يكون هناك توقعات قبلها، لذلك لا بد أن يكون هناك قوة في المنظومة الصحية لتحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي.

وشدد على أنه لا قلق في زيادة الأعداد لأنه ليس مقياسا طالما في الحدود الطبيعية، لافتا إلى أن الدولة رصدت أن نسبة النمو المئوية لمعدل التعيير للنمو من 8 إلى 10%، ولا يوجد قلق عندما يكون الرقم 500 يصل إلى 700، ولكن نقلق عندما يصل إلي 20 أو 30 ألفا بمعدل 15 أو 20%، لازال معدل النمو اليومي مؤمنة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه ربما نكون سجلنا 71 ألف إصابة وليس 14 ألف حالة فقط، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص بشكل يومي متابعة الأرقام لمعرفة القدرة على إستيعاب معدل الإصابات، رقم عدد الوفيات والتعافي صحيح لا يمكن تغييره .


وتابع أننا نقوم بتحليل الحالات المصابة يوميا للتنبؤ بشكل وحجم الإصابات مستقبلا، مؤكدا أن عدد الحالات المتعافية بكورونا كبير من خلال مناورة استراتيجية لوزارة الصحة.

وأوضح  أنه  منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم نتواصل بشكل دوري مع علماء مصر بالخارج، موضحا أن أزمة فيروس كورونا يتم التعامل معها بشكل علمي وبحثي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مؤسسي لإدارة أزمة كورونا منذ بدايتها.

ونوه إلى أن نقوم بتحليل أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يوميا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشددا على أن الإحصائيات العالمية تؤكد كل مصاب بكورونا يمكن أن يتسبب في عدوى 3 أشخاص آخرين والنسبة في مصر 1.3.
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