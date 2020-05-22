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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 29 .. صدمة جديدة لـ زينة

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:13 ص
مسلسل جمع سالم
مسلسل جمع سالم
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل جمع سالم، خضوع والدة سارة " ملك قورة" لعملية قلب مفتوح على يد الدكتورة مريم " زينة" بسبب تدهور حالتها الصحية. 

وتتوفى والدة سارة في غرفة العمليات وتبكي مريم بشدة عليها بسبب صداقتها بابنتها وتهبر ملك ووالدها انها توفيت لتنهار ملك. 

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ثم يخبر الدكتور عادل "مريم" ان سارة هي شقيقتها الرابعة ، بعد اكتشافها في الحلقات السابقة ان لديها شقيقين يونس" محمد شاهين" و عادل" محمد يوسف" وقام بتبنيها هو وزوجته لان لم تتكمن من الانجاب بعد فقدانها للجنين.

يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.

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