مناعة ضد كورونا.. بشرى سارة للجمهور المتعافى من كوفيد19.. لا يصاب مرة أخرى

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الجمعة تفاصيل دراسات جديدة تزف بشرى سارة للجمهور حول المناعة ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وذكر موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن دراستين جديدتين أكدتا أن هناك دليلا علميا قويا يثبت أن الإصابة بفيروس كورونا تمكن الجسم من خلق مناعة ضد الإصابة مرة أخرى بالفيروس.





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ونشرت الصحيفة البريطانية تفاصيل الدراسة، التي أجريت على 9 قرود تم حقنهم بفيروس كوفيد-19، وبعد شفائهم، تم تعريض القرود مرة أخرى للإصابة بـ كورونا إلا أن القرود التسعة لم تظهر عليهم أي إصابة جديدة بالمرض.





وأعلن باحثين فى جامعة هارفارد الأمريكية أن هناك مؤشرات إيجابية على سرعة التوصل لـ لقاحات قيد التطوير لكبح جماح الفيروس الفتاك.





ونشرت مجلة "ساينس"، تفاصيل الدراسات التي تؤكد أن الحيوانات يطوروا مناعة طبيعية ضد تعرضهم مجددًا للإصابة".





وفي دراسة ثانية، أجريت على 25 قرد و10 حيوانات أخري تم حقنهم بـ 6 لقاحات، للتوصل لحقيقة أن الأجسام المضادة للفيروس متواجده داخل جسمهم أما لا.





وكشفت الدراسة الثانية إن جميع حيوانات التجربة، أظهرت درجات عالية من كورونا في أنوفها ورئتيها، لكن الحيوانات الملقحة أظهرت درجة كبيرة من الحماية ضد الفيروس.



