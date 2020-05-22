AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مناعة ضد كورونا.. بشرى سارة للجمهور المتعافى من كوفيد19.. لا يصاب مرة أخرى

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:29 ص
بشري سارة للجمهور
بشري سارة للجمهور المتعافي من كوفيد19 لا يصاب مرة أخرى
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الجمعة تفاصيل دراسات جديدة تزف بشرى سارة للجمهور حول المناعة ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وذكر موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن دراستين جديدتين أكدتا أن هناك دليلا علميا قويا يثبت أن الإصابة بفيروس كورونا تمكن الجسم من خلق مناعة ضد الإصابة مرة أخرى بالفيروس.

اقرأ أيضًا:
ونشرت الصحيفة البريطانية تفاصيل الدراسة، التي أجريت على 9 قرود تم حقنهم بفيروس كوفيد-19، وبعد شفائهم، تم تعريض القرود مرة أخرى للإصابة بـ كورونا إلا أن القرود التسعة لم تظهر عليهم أي إصابة جديدة بالمرض.

وأعلن باحثين فى جامعة هارفارد الأمريكية أن هناك مؤشرات إيجابية على سرعة التوصل لـ لقاحات قيد التطوير لكبح جماح الفيروس الفتاك.

ونشرت مجلة "ساينس"، تفاصيل الدراسات التي تؤكد أن الحيوانات يطوروا مناعة طبيعية ضد تعرضهم مجددًا للإصابة".

وفي دراسة ثانية، أجريت على 25 قرد و10 حيوانات أخري تم حقنهم بـ 6 لقاحات، للتوصل لحقيقة أن الأجسام المضادة للفيروس متواجده داخل جسمهم أما لا.

وكشفت الدراسة الثانية إن جميع حيوانات التجربة، أظهرت درجات عالية من كورونا في أنوفها ورئتيها، لكن الحيوانات الملقحة أظهرت درجة كبيرة من الحماية ضد الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمل جديد لعلاج كورونا.. نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود

لقاح كورونا بالمجان خلال شهر.. أوكسفورد تزف بشرى سارة للجمهور

نجاح فعالية لقاح كورونا في القرود وحمايتها من كورونا

فشل ذريع لـ لقاح أكسفورد المنتظر.. إصابة جميع قرود التجربة بـ كورونا

نجح مع 8 أشخاص.. لقاح أمريكي جديد يقضي على كورونا وبنس يعلن مفاجأة

ترشيحاتنا

بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير

تعرف على إجراءات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.. فيديو

موسكو: مقاتلات الجيل الخامس "سوخوي – 57" تجتاز جميع الاختبارات المطلوبة

صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

رد فعل محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. فيديو

تقارير يونانية تكشف حقيقة طلب أولمبياكوس ضم نجم الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بأملاح الأوكسالات.. احذر الإفراط في تناول الطماطم

أبرزها ممارسة الرياضة .. نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور