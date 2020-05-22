لأول مرة.. فتح أسواق أوزباكستان وأندونيسيا أمام الموالح المصرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح أسواق في أوزباكستان وأندونيسيا امام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة امام الحاصلات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الاجنبي.









وأضاف القصير ان الصادرات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق الدولية وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية وان صادراتنا الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن خلال هذا العام .





اقرأ أيضا :









من ناحيته أكد د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن نجاح الحجر في فتح الأسواق العالمية الجديدة يأتي من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي في دول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لتلك الأسواق .









وأضاف العطار ان الحجر الزراعي المصري شدد من إجراءات الفحص والرقابة الفنية من أجل الحفاظ على تلك الأسواق الجديدة الواعدة .







