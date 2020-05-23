عيذاب .. حكاية أول ميناء للحج والتجارة فى العصر الإسلامي على سواحل البحر الأحمر

عيذاب .. اسم غريب لا يعرفه أغلبيتنا ولكن ماهو وأين يقع؟.





في ميناء جنوب برنيس بقليل وشمال حلايب ب 19 كم وقد كانت كتب الجغرافيا والتاريخ تذكر أن عيذاب هى القصير وهذا خطأ لأنها تقع فى نطاق صحراء عيذاب حيث يقع ايضا ضريح العارف بالله أبو الحسن الشاذلى فى وادى حميثرا، وكانت عيذاب تعرف عند أهالى المنطقة باسم سواكن القديمة.





يقول المؤرخ محمد عبده حمدان أحد أبناء البحر الأ حمر إنه نشأ ميناء عيذاب تقريبا فى القرن العاشر الميلادى وتزايدت أهميته من العصر الفاطمى حتى العصر المملوكى كقاعدة بحرية وتجارية لنقل تجارة الشرق الأقصى عبر مصر إلى القارة الأوروببة وكميناء أيضا لسفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة بالحجاز وقد نزل بعيذاب كثير من الفقهاء والقضاة الأمراء .









وكذلك كثير من الرحالة الذين نذكر منهم على سبيل المثال ناصر خسرو والرحالة الفارسي الشريف الإدريسي وابن جبير وابن بطوطة، كما نزل به الملك المسعود صلاح الدين يوسف ابن الملك الكامل محمد وغيرهم.









وفى شهر شوال سنة 578 هجرية الموافق فبراير سنة 1183 م اغار اسطول الصليبيين على عيذاب ونزل بها رجالهم وامعنوا فى القتل والسلب والنهب ثم مضوا من عيذاب الى شاطئ الحجاز يبغون المدينة المنورة ونزلوا على ساحل الحوراء الى الشمال من ينبع بقليل وشاع انهم يريدون نبش قبر النبى صلى الله علبه وسلم ونقل جسده الشريف فامر صلاح الدين الايوبى بقيام الأسطول المصرى بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ متولى او قائد الاسطول بديار مصر بمطاردة الصليبيين فتعقبهم حتى اوقع بهم عند عيذاب .









ثم تعقبهم حتى شواطئ الحجاز عند رابغ وساحل الحوراء واطلق سراح الماسورين من المسلمين ورد لهم ما سلب منهم ومضى يطاردهم فى البر وكانوا على مسيرة يوم واحد من المدبنة المنورة حتى قضى على معظمهم واسر الباقى .







