صحة الشيوخ : توجيهات الرئيس في ملف الأطراف الصناعية تضع الإنسان في صدارة أولويات الدولة

ثمّن محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأمين الجبهة الوطنية في المنيا، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدًا أن هذا الملف يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة من منظور إنساني وتنموي شامل، يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأشار البدري، في بيان له، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية العالمية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، وتؤكد التزام الدولة بتوفير خدمات عالية الجودة تضمن الاستقلالية والاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المجتمع، مؤكدا أن التركيز على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بأيدٍ مصرية مدرَّبة يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، يعكس جدية الدولة في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس يخدم المواطنين، وليس مجرد خطط نظرية، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي بشأن حوكمة إجراءات التعاقد، وضبط المواصفات الفنية، والتقييم الدوري لأداء الشركات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تضمن استدامة المشروع، وتحافظ على حقوق المستفيدين، وتؤسس لمنظومة شفافة قائمة على الجودة والكفاءة.

وشدد على أن رؤية الدولة لتحويل هذا المجمع الصناعي إلى مركز تميز إقليمي يخدم دول المنطقة، تعكس مكانة مصر وقدرتها على الريادة في المجالات الطبية والإنسانية، مشددًا على أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة هو واجب وطني وأخلاقي، وأحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.