رئيس مدينة الغردقة يطلق التيار الكهربائى فى أعمدة إنارة 18 شارع

قام اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة اليوم بإطلاق التيار الكهربائى لأعمدة الإنارة بتقسيم الوفاء وامتدادة بإجمالى 130 عامود كهربائى لخدمة 18 شارع وهذه هى المرحلة الثانية بعد منطقة مبارك 5 وامتداده وجارى تدعيم باقى المناطقٌ. وامتداده





وقال رئيس مدينة الغرقة ان ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر بسرعة إطلاق التيارالكهربائى بأعمدة الإنارة العامة لمنطقة الوفاء وامتداده قبل عيد الفطر المبارك.



