رئيس مدينة الغردقة يطلق التيار الكهربائى فى أعمدة إنارة 18 شارع

قام اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة اليوم بإطلاق التيار الكهربائى لأعمدة الإنارة بتقسيم الوفاء وامتدادة بإجمالى 130 عامود كهربائى لخدمة 18 شارع وهذه هى المرحلة الثانية بعد منطقة مبارك 5 وامتداده وجارى تدعيم باقى المناطقٌ.
وقال رئيس مدينة الغرقة ان ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر بسرعة إطلاق التيارالكهربائى بأعمدة الإنارة العامة لمنطقة الوفاء وامتداده قبل عيد الفطر المبارك.
وتابع رئيس مدينة الغردقة أعمال توصيل عداية خط الطرد الرئيسى ، بطول 500م وهي عبارة عن 27 فارغة بقطر 3م
وأكد وجدى بأنها أدق مرحلة فى المشروع والتى تعبر الطريق الدائرى الخارجى وإنه سيتم الانتهاء من تنفيذ عداية الصرف الصحى وفتح الطريق وتشغيل خلال 24 ساعة وسيتم در الشيء لأصله لعمل طبقة اسفلتية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك
وأضاف رئيس المدينة إن الانتهاء من تنفيذ عداية الصرف الصحى بالطريق الدائرى الخارجى ، سوف يقضى على مشكلة الصرف الصحي بمدينة الغردقة حيث سيتم ربط شبكات انحدار بمحطة المعالجة، مؤكدًا على حرص المحافظة والأجهزة التنفيذية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.