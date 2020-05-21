رئيس مدينة سفاجا: أرصدة الوقود متوفرة بالمحطات وإضافة منتج بنزين 95 لأول مرة

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، محطات الوقود بمدينة سفاجا برفقة فوزي الدنقي المدير إدارة التموين لمحطات الوقود للإطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات والتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار القانونية.





كما تفقدت " المغربي " استئناف العمل في محطة وقود تتبع شركة مصر للبترول الجديدة بالكيلو 5 بسفاجا والتي تم تطويرها وإضافة منتج بنزين 95 بكيمة 16 الف لتر لأول مرة في مدينة سفاجا.





وشددت " رئيس المدينة " على تكثيف الحملات اليومية من قبل إدارة التموين لمتابعة توفير الأرصدة والإلتزام بالأسعار

مؤكدةً على أن تطوير محطات الوقود لتموين وخدمة السيارات، تُعد بداية في تطوير، وإنشاء عدد من المشروعات الإنتاجية للمدينة، وأماكن لخدمة السيارات، وزيادة زوار المدينة في المستقبل، بما يُساعد على توفير العديد من فرص العمل لمواطني المدينة .





واضافت " رئيس المدينة " أن هناك وفرة في المواد البترولية فى كافة المحطات، ووجود كميات كافية من اسطوانات البوتاجاز بجميع المستودعات، وتم التنبيه على أصحاب المستودعات لبيع أرصدة الأسطوانات دون اى مغالاة على المواطنين وتوفير جميع احتياجات المواطنين من الأسطوانات.

اقرأ أيضا: