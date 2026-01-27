دعم هولندي بـ65 مليون جنيه لمستشفى شفا الأطفال الجامعي بسوهاج | صور

أعلنت مستشفيات جامعة سوهاج عن استقبال منحة طبية مقدمة من مؤسسة Stichting Achet الهولندية ، في إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل الرسمي لمستشفى شفا الأطفال الجامعي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال الصعيد وذلك بقيمة ٦٥ مليون جنيه، تضم أحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية المتخصصة، وذلك دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، ولاسيما الأطفال من ذوي الإعاقة.

جامعة سوهاج

في هذا السياق تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأجهزة والتي تشمل تجهيز قسم متكامل للعلاج الطبيعي للأطفال، يُعد الأحدث من نوعه داخل المستشفيات الجامعية، ومزودًا بأحدث التقنيات الطبية.

بما يسهم في تقديم خدمات تأهيلية متقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية.

واضاف أن هذه المنحة تأتي ضمن حزمة دعم متكاملة من المؤسسة الهولندية بقيمة 200 مليون جنيه.

ووجه "النعماني" خالص الشكر والتقدير إلى رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم الكامل في تسهيل إجراءات قبول المنحة الطبية.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي قامت به هيئة الدواء المصرية وكافة الجهات المعنية، لما أبدته من سرعة استجابة وتنسيق أسهم في استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

وأكد الدكتور سمير خليفة رئيس مؤسسة آخيت، حرص المؤسسة على استمرار التعاون مع جامعة سوهاج، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ والبنية التحتية المتقدمة بالمستشفيات الجامعية شجعا المؤسسة على تقديم هذا الدعم، الذي يُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأطفال المرضى وأسرهم.