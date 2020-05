بالزي العسكري.. محمد محسن يستعيد الذكريات بنشر صورة لوالده في الستينيات

View this post on Instagram

صورة بالزي العسكري لبابا حبيبي الله يرحمه التقطت مطلع ستينيات القرن الماضي أثناء تأديته لعمله بالدفاع الجوي المصري الذي دام لأكثر من ٤٠ سنة! تحية لأبطال الجيش المصري في كل مكان وزمان 💪❤️🇪🇬