بالزي العسكري.. محمد محسن يستعيد الذكريات بنشر صورة لوالده في الستينيات

نشر الفنان محمد محسن صوره لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى للفيديوهات و الصور انستجرام .





وعلق محمد محسن علي الصورة قائلا :" صورة بالزي العسكري لبابا حبيبي الله يرحمه التقطت مطلع ستينيات القرن الماضي أثناء تأديته لعمله بالدفاع الجوي المصري الذي دام لأكثر من ٤٠ سنة! تحية لأبطال الجيش المصري في كل مكان وزمان ".





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وتفاعل عدد من متابعية و جاءت التعليقات كالاتي

ربنا يرحم شهدائنا جميعا

الله يرحمة و يسامحوا

عاشوا ابطال و ماتوا ابطال





وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .





وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقدم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.