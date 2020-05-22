موجز السوشيال ميديا.. منسي الأسطورة وإحنا مش بتوع حداد يتصدران تويتر.. وآسر ياسين يوجه رسالة للمخرجة كاملة أبو ذكري

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعقيبا علي حلقة أمس من مسلسل الاختيار واستشهاد العقيد أحمد المنسي في واقعة البرث .
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #إحنا مش بتوع حداد بعد أن أطلق المطرب أحمد جمال أغنيته الجديدة على روح الشهداء.
نشر آسر ياسين صورة تجمعه بالمخرجة كاملة أبو ذكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور إنستجرام.
وعلق آسر ياسين على الصورة قائلًا: "العبقرية والمايسترو #كاملةابوذكري مخرجة #ب١٠٠_وش شكرًا وأكيد عندي كلام كتير جدًا عن الإنسانة الجميلة ديه مش هايكفي البوست".
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # منسي الأسطورة وجاء ذلك بعد عرض الحلقة الـ 28، واستشهاد العقيد أحمد المنسي في هجوم "البرث".
نشر نجيب ساويرس تغريدة جديدة بشأن فيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب نجيب ساويرس: "يالا كله يقعد فى الشمس بس سيبوه مسافات.. الشمس تبعد الكورونا".