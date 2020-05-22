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تعليم

تجارة حلوان تعلن نظام أبحاث امتحانات فرق النقل

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:16 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرح الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن المواضيع البحثية البديلة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل من الباقين للاعادة و المحملين بمواد تخلف و اصحاب الفرص من الخارج فإن الموضوعات موحدة بالنسبة لهم وبالنسبة للمستجدين فلا تغير فيها حيث تم اعلانها على موقع الكلية.

واضاف انه يجب على جميع الطلاب بالكلية اثناء عمل الابحاث  الالتزام بالغلاف المخصص للابحاث الذى تم اعلانه من الكلية  وملئ البيانات الخاصة به بطريقة سليمة 100%، وأشار إليه أنه بالنسبة للطلاب المستجدين فأنه يمكن عمل الابحاث الجماعية بشرط ايضاح دور كل طالب بالبحث بالتحديد الدقيق.

وبالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة فأنه لا يعتد الا بالطلاب المسددين المصروفات الدراسية كما سيتم تقديم مقترح لمجلس الكلية لتقديم خصم للطلاب الملتزمين بسداد المصروفات مبكرا فى السنة القادمة وأنه بالنسبة للطلاب الغير مسددين فلا نتيجة لهم حتى سداد مصروفاته.

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