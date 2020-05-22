هنخس في رمضان.. مشروب ساخن يخلصك من الدهون المتراكمة





نصح موقع healthline بمشروب الكمون والبابونج، لـ حرق الدهون المتراكمة ومنها دهون البطن والأرداف والظهر، كما أنه يقوي المناعة ويعزز الهضم، ويقلل تشنجات القولون.





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طريقة تحضير مشروب التخسيس :





في كوب ماء دافئ اخلطي ملعقة من الكمون المطحون مع ملعقة من البابونج، واخلطيهم وضعيهم على نار هادئة ثم اتركيه يبرد قليلا

يمكنك تحلية الخليط بالعسل الابيض



