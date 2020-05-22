AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنخس في رمضان.. مشروب ساخن يخلصك من الدهون المتراكمة

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
يحاول كثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن ، خاصة وأن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان. 

نصح موقع healthline بمشروب الكمون والبابونج، لـ حرق الدهون المتراكمة ومنها دهون البطن والأرداف والظهر، كما أنه يقوي المناعة ويعزز الهضم، ويقلل تشنجات القولون.

اقرأ أيضا

طريقة تحضير مشروب التخسيس

في كوب ماء دافئ اخلطي ملعقة من الكمون المطحون مع ملعقة من البابونج، واخلطيهم وضعيهم على نار هادئة ثم اتركيه يبرد قليلا
يمكنك تحلية الخليط بالعسل الابيض

يتم تناول المشروب مرتين يوميا لسرعة حرق الدهون .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروب خارق يفقدك دهون البطن في أسبوع

هنخس في رمضان .. أنظمة ومشروبات للتخلص من الوزن الزائد خلال 20 يوما

هنخس في رمضان.. جربي دايت خل التفاح لخسارة 5 كيلو في أسبوع

هنخس في رمضان .. تناولي كوبين من هذا المشروب للتخلص من الكرش

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

هنخس في رمضان .. جربي مشروب الكرفس وخل التفاح لأسرع دايت

ترشيحاتنا

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

وكيل وليد أزارو لـ صدى البلد: انتقال اللاعب إلى الزمالك نكتة كبيرة

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال.. والأحد أول أيام عيد الفطر

عزمي مجاهد: انتخابات الزمالك فى 2009 كانت مزورة

هل يجوز الإفطار لمن سافر في سيارة مكيفة مسافة 80 كيلو؟

الفيوم توزع كمامات كورونا مجانا على سكان المناطق المعزولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

راقب نفسك.. أعراض كورونا بعد 3 أيام من الإصابة

النتيجة مذهلة.. طريقة تطويل الشعر بماء البصل