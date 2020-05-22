هنخس في رمضان.. مشروب ساخن يخلصك من الدهون المتراكمة

يحاول كثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن ، خاصة وأن شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.
نصح موقع healthline بمشروب الكمون والبابونج، لـ حرق الدهون المتراكمة ومنها دهون البطن والأرداف والظهر، كما أنه يقوي المناعة ويعزز الهضم، ويقلل تشنجات القولون.
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طريقة تحضير مشروب التخسيس :
في كوب ماء دافئ اخلطي ملعقة من الكمون المطحون مع ملعقة من البابونج، واخلطيهم وضعيهم على نار هادئة ثم اتركيه يبرد قليلا
يمكنك تحلية الخليط بالعسل الابيض
يتم تناول المشروب مرتين يوميا لسرعة حرق الدهون .