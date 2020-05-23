المركزي للتعمير: ننفذ 230 مشروعا لتنمية سيناء بتكلفة 16 مليار جنيه

يتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، تنفيذ عدة مشروعات ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير سيناء.





ونجح الجهاز خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في تنفيذ 230 مشروعا بسيناء، و مدن القناة ، بتكلفة حوالى 16 مليار جنيه، وهى تعادل أكثر من 25% من حجم مشروعات الجهاز خلال تلك الفترة، والمقدرة بحوالى 60 مليار جنيه.



وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه من بين المشروعات الخدمية التى يقوم الجهاز بتنفيذها حاليا فى وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه من بين المشروعات الخدمية التى يقوم الجهاز بتنفيذها حاليا فى سيناء ، مشروع رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بالعريش، وهى 5 ميادين (الرفاعى – الساعة – بنك القاهرة – الميناء – النصر)، ورفع كفاءة الطرق بها، والربط مع الطرق المؤدية لها، بإجمالى تكلفة 33 مليون جنيه.





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وأشار نصار، إلى أن هذه الميادين تمثل المتنفس والمتنزه الهام لأهالى مدينة العريش، علاوة على دورها فى تحسين الحركة المرورية والتطوير الحضارى لمدينة العريش، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 ميادين (الرفاعى – الساعة – بنك القاهرة)، ومن المقرر الانتهاء من ميدانى الميناء والنصر، فى شهر أغسطس القادم.



وأوضح أن أعمال التطوير الشامل للميادين، تشمل، تنسيق الموقع العام من أعمال البردورات والإنترلوك و الأرصفة، وشبكات الصرف الصحى، وصرف الأمطار، ورى النباتات، وأعمال الإنارة والشبكات الكهربائية، والتجميل، ورفع كفاءة وإنشاء النافورات والتماثيل والنصب التذكارى، وأعمال التشجير والنجيلة، وأعمال الحماية اللازمة، بالإضافة إلى الرصف الكامل لجميع الميادين.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من مخطط تنمية وتطوير مدينة العريش، حيث تتضمن المراحل التالية، تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مدخل العريش الغربي، وتطوير شارع الفاتح من جامعة سيناء حتي ميدان النافورة، واستكمال الكورنيش من القرية الشبابية حتي قرية أبي صقل بطول حوالي 2 كم.

