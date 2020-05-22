لدعم مسيرة الحزب في بناء الدولة.. رائد العمل الإنساني بأسيوط ينضم لمستقبل وطن

انضم الشيخ آف سلطان أحمد، أحد رواد العمل الخيري والإنساني والتطوعي والمدني إلى حزب مستقبل وطن أسيوط، بعد توقيعه على استمارة العضوية أمام النائب ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة.





وقال الشيخ آف سلطان الذي شارف على التسعين عامًا من عمره، أنه سعيد بانضمامه لحزب مستقبل وطن بأسيوط لأنه مؤمن برسالة ورؤية الحزب التي تهدف إلى أن تكون مصر دولة ديمقراطية،حيث ينعم شعبها بالحرية والرخاء والعدالة الاجتماعية.





وتابع "آف سلطان" أن رؤية الحزب تعمل على بناء دولة منتجة زراعيا وصناعيا تنمي اقتصادها بسواعد شبابها وتحقق النمو والرخاء عبر نظام تعليمي بناء ومتطور ومنظومة صحية تصون للوطن شبابة وكرامته.





وأكد الشيخ اف سلطان أن رسالة الحزب أن يكون أكبر الأحزاب السياسية سواء من قاعدته الجماهيري أو تأثيره السياسي وأكثرها التزاما بتنفيذ لوائحه التنظيمي وحرصا على ديمقراطية الداخلية وأنه مؤمن بأهداف ومبادئ الحزب ولائحته الداخلية.





وأضاف "الشيخ اف سلطان" إنه تمنى لوكان في ريعان شبابه كي يؤدي واجبه نحو الدولة في حزب مستقبل وطن.



