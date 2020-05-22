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برلمان

لدعم مسيرة الحزب في بناء الدولة.. رائد العمل الإنساني بأسيوط ينضم لمستقبل وطن

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
انضم الشيخ آف سلطان أحمد، أحد رواد العمل الخيري والإنساني والتطوعي والمدني إلى حزب مستقبل وطن أسيوط، بعد توقيعه على استمارة العضوية أمام النائب ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الشيخ آف سلطان الذي شارف على التسعين عامًا من عمره، أنه سعيد بانضمامه لحزب مستقبل وطن بأسيوط لأنه مؤمن برسالة ورؤية الحزب التي تهدف إلى أن تكون مصر دولة ديمقراطية،حيث ينعم شعبها بالحرية والرخاء والعدالة الاجتماعية.

وتابع "آف سلطان" أن رؤية الحزب تعمل على بناء دولة منتجة زراعيا وصناعيا تنمي اقتصادها بسواعد شبابها وتحقق النمو والرخاء عبر نظام تعليمي بناء ومتطور ومنظومة صحية تصون للوطن شبابة وكرامته.

وأكد الشيخ اف سلطان أن رسالة الحزب أن يكون أكبر الأحزاب السياسية سواء من قاعدته الجماهيري أو تأثيره السياسي وأكثرها التزاما بتنفيذ لوائحه التنظيمي وحرصا على ديمقراطية الداخلية وأنه مؤمن بأهداف ومبادئ الحزب ولائحته الداخلية.

وأضاف "الشيخ اف سلطان" إنه تمنى لوكان في ريعان شبابه كي يؤدي واجبه نحو الدولة في حزب مستقبل وطن.

من جهنه أشاد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، بانضمام الشيخ اف سلطان إلى حزب مستقبل وطن بأسيوط وهو قارب من التسعين عاما، وذلك دليل على وطنيته وحرصه على العطاء حتى آخر لحظات عمره لما له من خبره في العمل السياسي والإجتماعي وأنه صاحب تايخ طويل من العطاء في الخدمات العامة والمجتمعية في مراكز منفلوط وأسيوط وغيرها.
لدعم مسيرة الحزب في بناء الدولة.. رائد العمل الإنساني بأسيوط ينضم لمستقبل وطن
لدعم مسيرة الحزب في بناء الدولة.. رائد العمل الإنساني بأسيوط ينضم لمستقبل وطن
لدعم مسيرة الحزب في بناء الدولة.. رائد العمل الإنساني بأسيوط ينضم لمستقبل وطن
لدعم مسيرة الحزب في بناء الدولة.. رائد العمل الإنساني بأسيوط ينضم لمستقبل وطن
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