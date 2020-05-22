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متحدث الإسكان: مشروع بشاير الخير نقلة حضارية كبيرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:35 م
بشاير الخير
بشاير الخير
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حمزة شعيب
قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع بشاير الخير يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، لافتا إلى أنه يعد قصة نجاح تضاف لما حققته القيادة السياسية.

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز "،مشروع بشاير الخير مقسم على مراحل عدة، المرحلة الأولى منه بشاير الخير 1 ونفذ بها 1632 وحدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

أكمل:"مشروع بشاير الخير2 يشمل 1896 وحدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه وأخيرا بشاير الخير 3 والذى أفتتح بالأمس وبه 1.624وحدة، مضيفا ان مشروع بشاير الخير 5 يوفر 26816 وحدة سكنية.

ونوه متحدث الإسكان إلى ان مشروع بشاير الخير مثل نقلة نوعية حضارية، حيث أنه يساهم في القضاء على العشوائيات.

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