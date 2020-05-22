AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أنيس منصور يطل على جمهور الثقافة ليلة العيد عبر يوتيوب هيئة الكتاب

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يطوف الكاتب الصحفى الكبير أنيس منصور بجمهور الثقافة والأدب والصحافة فى دنياه الخاصة؛ ليلة عيد الفطر المبارك، عبر قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب على يوتيوب.

وتذيع الهيئة برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ فى التاسعة من مساء غد السبت، على قناتها؛ ندوة نادرة للكاتب الراحل أنيس منصور بين جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1990 ، وفيها يذهب بالقراء والمتابعين إلى عالمه الخاص متحدثا فى عدد من القضايا والموضوعات التى تهم الجمهور وقتئذ.

وبدأت الهيئة مطلع شهر رمضان الكريم إتاحة أرشيفها الإبداعي المرئي لجمهور الثقافة عبر قناتها على يوتيوب؛ ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

كما أتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية أكثر من 150 عنوانا من إصداراتها؛ للإطلاع والتحميل المجاني، آخرها “حكايات الولاد والأرض” الذى يوثق لبطولات شهداء الجيش والشرطة المصريين فى مواجهة جماعات الإرهاب المسلح، بخلاف المجلات العلمية والثقافية.

وتستمر هيئة الكتاب فى إتاحة الأرشيف الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ خلال المرحلة المقبلة، مع تقديم عدد من الكتب التراثية والمجلات بأعدادها النادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسين فهمى يبوح بأسرار مشواره الفنى على يوتيوب هيئة الكتاب.. فيديو

لقاء نادر لـ يسرا مع جمهور الثقافة على قناة هيئة الكتاب.. الأحد

غدا.. لقاء نادر للفنانة يسرا مع جمهور الثقافة على يوتيوب

الخميس.. هيئة الكتاب تستعيد ذكريات "الفخرانى" مع جمهور المعرض

الخميس.. هيئة الكتاب تعرض لقاء نادرا لـ يحيى الفخرانى

غدا.. لقاء نادر للفنان الكبير يحيى الفخراني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

راقب نفسك.. أعراض كورونا بعد 3 أيام من الإصابة

الكويت تسجل قرابة 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

رامي إمام يوجه رسالة لصناع مسلسل الاختيار .. شاهد

صدمة كبيرة عن حقيقة دينا الشربيني في الحلقة 29 من «لعبة النسيان»

غدا.. السعودية تبدأ تطبيق حظر التجول الكلي طوال اليوم

الموضوع كبير.. خالد الغندور يسخر من غلاف مجلة الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع | ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بجوار الأهرامات .. ديانا حداد في إطلالة كلاسيكية أنيقة