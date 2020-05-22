قطع المياه عن عدة مناطق بالهرم وفيصل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية.





والشركة اذ تاسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.



