AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قانون الأمن القومي.. القصة الكاملة لتحرك صيني أشعل المشهد السياسي في هونج كونج وأغضب واشنطن

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:14 م
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت الصين عزمها فرض قانون جديد مثير للجدل في هونج كونج، يرى المعترضون عليه أنه يفرض الكثير من القيود على الحريات.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، تسمح مواد القانون الجديد باعتبار أي تحركات أو دعوات معارضة للحكومة في هونج كونج تحريضًا على الإرهاب وتأييدًا للحركة الانفصالية بغرض إسقاط الحكومة المركزية في الصين.


ونصت مسودة القانون الجديد على إسراع سلطات هونج كونج بسن قانون الأمن القومي بموجب قانون الأساس المتبع كدستور مصغر في هونج كونج، عل أن يتولى البرلمان الصيني صياغة إطار العمل القانوني وتحديد آليات منع ومعاقبة الدعوات إلى التخريب والانفصال عن الصين واستدعاء التدخل الأجنبي وأي تحركات تعرض الأمن القومي للخطر.

وتم تقديم القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للبرلمان الصيني في العاصمة بكين، بعد نحو عام من اندلاع مظاهرات معارضة للسلطة المركزية الصينية في هونج كونج، ومطالبة بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي.

ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية عن رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام إعلانها الاستعداد للتعاون الكامل مع الصين لتطبيق قانون الأمن القومي.

واحتشد عشرات المتظاهرين أمس في مركز تجاري وسط هونج كونج ورددوا شعارات مناهضة للحكومة الصينية، حيث أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب. 

وتتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع نسبيًا تحت مظلة الحزب الشيوعي الصيني، ولديها سلطة قضائية مستقلة وصحافة حرة.

وتنص المادة 23 من القانون الأساسي لهونج كونج على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن لكن هذه المادة لم تكن تُطبق بصرامة لأن الجزء الأعظم من سكان هونج كونج يرون في ذلك تهديدا للحريات. وقد فشلت آخر محاولة لتطبيق المادة 23 في 2003 بسبب الاحتجاجات الضخمة في شوارع هونج كونج. ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجددا على الطاولة في السنوات الاخيرة مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونج كونج بقوة.

من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من المضي قدمًا في فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج، ولم يوضح بالتحديد ما الذي ستفعله الولايات المتحدة حال تمرير القانون، ولكنه قال "إذا طُبق فسنتعامل مع الأمر بقوة كبيرة".

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين إلى إعادة النظر في قانون الامن القومي، ولوح بإلغاء نظام المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونج كونج من جانب الولايات المتحدة.

وقال بومبيو "تحث الولايات المتحدة بقوة بكين على إعادة النظر في اقتراحها الكارثي، والامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام درجة عالية من الحكم الذاتي والمؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية في هونج كونج، وهي أمور أساسية للحفاظ على وضعها الخاص ومعاملتها التفضيلية بموجب القانون الأمريكي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو: سنحمي شبكاتنا من الحزب الشيوعي الصيني.. ونتابع أحداث هونج كونج

أسوأ سيناريو.. الصين تستعد لحرب مع أمريكا

بومبيو يحذر الصين من التعرض للصحفيين الأمريكيين في هونج كونج

بومبيو ينتقد تهديد الصين بالتدخل في عمل صحفيين أمريكيين بهونج كونج

شاهد.. فوضى ومشاجرة في برلمان هونج كونج بسبب قانون صيني

ترشيحاتنا

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

عمر السومة معلقًا على مشهد محمد رمضان: دخلهم ببعض البرنس

دار الإفتاء : الأحد أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال

أمير كرارة: المنسي جالي في المنام وضحك وقالي إنه مبسوط

الموضوع كبير.. خالد الغندور يسخر من غلاف مجلة الأهلي.. شاهد

بملابس جريئة.. نوال الزغبي بإطلالة مثيرة تكشف عن نحافتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة غريبة وساعة يد حمراء.. عائشة بن أحمد في إطلالة كاجوال

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع | ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد