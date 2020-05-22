شوشة: الدولة أنفقت 600 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية بسيناء

، التهنئة لجميع أبناء المحافظة' بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن حالة الود والمحبة تسود بين أبناء جميع القبائل والعائلات.

وأشار شوشة إلى إهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، موضحا أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيه في صورة مشروعات من كباري وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، نظرًا لقيام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر تنفيذها.







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