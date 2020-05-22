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محافظات

شوشة: الدولة أنفقت 600 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية بسيناء

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:15 م
شوشه: الدوله انفقت
شوشه: الدوله انفقت ٦٠٠ مليار جنية لتنفيذ مشروعات البنية
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احمد صالح
قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة لجميع أبناء المحافظة' بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن حالة الود والمحبة تسود بين أبناء جميع القبائل والعائلات.

وأشار شوشة إلى إهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، موضحا أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية في  سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيه في صورة مشروعات من كباري وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، نظرًا لقيام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر تنفيذها.


 
ولفت شوشة إلى الانتهاء من تطوير عدد 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش شاملة أعمال الإنارة والتشجير ودهان البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق، إلى جانب عمليات الرصف الكاملة لها وللشوارع والمحاور المرتبطة بها، ورصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى وإعادة الشيء لأصله نظرًا لتنفيذ اعمال البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات.

وأكد شوشة زيادة مصادر المياه بمدينة العريش للقضاء علي شكاوي المواطنين والقضاء علي نظام المناوبة بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة .. من بينها رافع كرم أبو نجيلة ، ورافع جنوب المساعيد، ورافع الصفا الجديد ، الي جانب إنشاء 4 محطات لتحلية المياه بالعريش بطاقة 25 ألف مترا مكعبا فى اليوم ، لتضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق الى العريش.

واختتم انه يجري إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيه.
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