فرنسا تعامل بريطانيا بالمثل وتفرض الحجر الصحي على القادمين

أعلنت فرنسا معاملة بريطانيا بالمثل بشأن فرض الحجر على القادمين من هناك، مثلما قررت المملكة المتحدة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، إن باريس تأسف لقرار لندن بإخضاع القادمين إليها من فرنسا لنظام الحجر الصحي، موضحة أنها مستعدة لتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





كانت السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق أن المسافرين الذين يصلون إلى البلاد سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من 8 يونيو.





وبلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا في فرنسا 28215 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 181826 حالة.



