الهاني سليمان: أشعر بالندم لرفضي اللعب للنادي الأهلي

كشف الهاني سليمان حارس مرمي نادي سموحة، عن توقيعه للنادي الأهلي في عام 2013.









وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "الأهلي فاوض الاتحاد لضمي في عام 2009، ومرة أخرى موسم 2013 ووقعت للأحمر".









وتابع: "وبعد الاتفاق كانوا يريدون أن أخرج إعارة لموسم، وأعود ولكني رفضت لأنني كنت أريد أن أستمر على مستواي الجيد".









وواصل: "والآن شعرت بالندم أنني رفضت ذلك، ولو عاد بي الزمن كنت سأوافق على أن أخرج للإعارة".









وأضاف: "وفي نفس الموسم الزمالك طلبني ولكني كنت قد وقعت مع الأهلي".









وتطرق للحديث عن سبب رحيله عن الاتحاد السكندري قائلا: "تعرضت لهجوم جماهيري كان سببا فى رحيلي عن الاتحاد".





واختتم: "رفضت الإعارة للسعودية لأحد أندية الدوري الممتاز، وطلبت الرحيل بشكل نهائي عن الاتحاد".