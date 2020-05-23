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رياضة

الهاني سليمان: أشعر بالندم لرفضي اللعب للنادي الأهلي

السبت 23/مايو/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الهاني سليمان حارس مرمي نادي سموحة، عن توقيعه للنادي الأهلي في عام 2013.


وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر  فضائية "أون تايم سبورت": "الأهلي فاوض الاتحاد لضمي في عام 2009، ومرة أخرى موسم 2013 ووقعت للأحمر".


وتابع: "وبعد الاتفاق كانوا يريدون أن أخرج إعارة لموسم، وأعود ولكني رفضت لأنني كنت أريد أن أستمر على مستواي الجيد".


وواصل: "والآن شعرت بالندم أنني رفضت ذلك، ولو عاد بي الزمن كنت سأوافق على أن أخرج للإعارة".


وأضاف: "وفي نفس الموسم الزمالك طلبني ولكني كنت قد وقعت مع الأهلي".


وتطرق للحديث عن سبب رحيله عن الاتحاد السكندري قائلا: "تعرضت لهجوم جماهيري كان سببا فى رحيلي عن الاتحاد".

واختتم: "رفضت الإعارة للسعودية لأحد أندية الدوري الممتاز، وطلبت الرحيل بشكل نهائي عن الاتحاد".
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